Очередной гуманитарный груз ушел из Пскова в Мариуполь: одежду и предметы первой необходимости для мирных жителей собрали прихожане и волонтеры храма Александра Невского, а доставили их сотрудники центра «БлагоДарю». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Поездка состоялась в ноябре и прошла в рамках проекта «Связующая нить. Ковчег добра». Помощь получили горожане, которые восстанавливают быт после пережитого.

Среди адресатов оказалась двухлетняя Мелисента – ее воспитывают бабушка и дедушка, пока отец на военной службе и защищает Родину. Новую одежду для малышки в центре называют одним из самых трогательных моментов поездки.

«Ради таких моментов, ради этих искренних детских улыбок и стоит трудиться. Низкий поклон всем прихожанам и волонтерам нашего храма за ваши добрые, отзывчивые сердца», – рассказали сотрудники центра гуманитарной помощи.