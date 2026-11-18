Пять попыток дачи взяток за три недели пресекли на таможенных постах в Псковской области – деньги предлагали в Бурачках, Убылинке и Шумилкино. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Четверо водителей-международников и один водитель легковушки хотели избежать административной ответственности. Суммы варьировались от 100 до 400 евро, один раз – 20 тысяч рублей. Общая сумма предложенных средств – более 110 тысяч рублей.

Как уточнили в управлении, взятки предлагали граждане Узбекистана, Беларуси, Латвии, Сербии и мужчина с паспортом негражданина Латвии. Таможенники от денег отказались и уведомили подразделения по противодействию коррупции.

В отношении четырех водителей возбуждены уголовные дела в рамках части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки) – теперь им грозит до восьми лет лишения свободы. Еще одно дело возбуждено в рамках части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), фигуранту может грозить до 1 года. Все взяткодатели уже признали свою вину.