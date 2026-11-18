Двое инспекторов ДПС ИМО МВД России «Струго-Красненский» – Владимир Сычев и Максим Сербиненко – помогли пожилому мужчине, которому стало плохо в центре поселка Струги Красные. Об этом сообщает районная газета «Струги» со ссылкой на сотрудников универмага, рядом с которым все произошло.

Случай произошел 17 ноября. Продавцы заметили мужчину с признаками недомогания и обратились к полицейским, дежурившим неподалеку. Те не остались в стороне: мужчину доставили в Струго-Красненскую больницу с признаками инсульта.

«Спасибо им большое за оказанную помощь», – подчеркнули сотрудники магазина.

В газете подчеркнули, что благодаря оперативности и чуткости инспекторов человек получил помощь вовремя, и пожелали ему скорейшего выздоровления.