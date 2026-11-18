Жители дома №8 на улице Детской в Пскове получили тепло после ремонтных работ – бригада седьмого участка Псковских тепловых сетей устранила выявленную течь. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.
Жители дома №8 на улице Детской в Пскове получили тепло после ремонтных работ – бригада седьмого участка Псковских тепловых сетей устранила выявленную течь. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.
Все началось с обхода: в тепловой камере обнаружили капли на полу и влажный налет на металле. Прибор ультразвуковой диагностики показал, что повреждение скрыто под тротуаром. Брусчатку аккуратно сняли, чтобы потом вернуть на место.
Когда добрались до ввода в здание, стало ясно: труба диаметром 76 мм не выдержала коррозии. Сварщик заменил поврежденный участок – шов получился без пор и трещин. Но после запуска потекла соседняя труба, ее заменили на следующий день.
В итоге тепло вернули – трубы стоят прочно, участок готов к зиме.