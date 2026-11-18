Жители дома №8 на улице Детской в Пскове получили тепло после ремонтных работ – бригада седьмого участка Псковских тепловых сетей устранила выявленную течь. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.



Все началось с обхода: в тепловой камере обнаружили капли на полу и влажный налет на металле. Прибор ультразвуковой диагностики показал, что повреждение скрыто под тротуаром. Брусчатку аккуратно сняли, чтобы потом вернуть на место.