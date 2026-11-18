На Словенских ключах в Изборске поселилась оляпка – птица из отряда воробьинообразных, которую также называют водяным воробьем или водяным дроздом. Об этом «Псковской правде» сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Оляпка – единственная из воробьиных, кто умеет нырять и кормиться под водой.

Под водой она раскрывает крылья и держит их под углом к течению: поток прижимает птицу ко дну, и она бежит по нему, выхватывая личинок и ракообразных.

Ноздри и уши оляпки закрывают кожистые клапаны – благодаря им птица может долго находиться под водой. Чтобы вынырнуть, ей достаточно сложить крылья, и повышенная плавучесть выталкивает ее на поверхность. Гнездо оляпка строит недалеко от воды, среди камней или под обрывистым берегом, из мха, травы и корешков. В музее в том числе напомнили о бережном отношении к природе.