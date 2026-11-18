Истории фронтовиков из Пустошкинского района войдут в 11-й том книги «Солдаты Победы» – его готовят в Псковской области и рассчитывают завершить к 9 мая. Об этом на заседании редакционной коллегии рассказал главный редактор издания Николай Никитенко, сообщили «Псковской правде» пресс-служба правительства региона. Заседание провела первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

Больше всего работы уже позади у пустошкинской редколлегии: почти готов раздел «На той войне». В него собрали 94 фотографии для вклейки – снимки искали вместе с районным историко-краеведческим музеем. Там же будут опубликованы воспоминания ветеранов. Еще один раздел – «Они сражались за Родину»: статьи для него написаны, первичный материал собран, половина данных уже у областной редколлегии. Как подчеркнул Николай Никитенко, работа идет в графике.

Помимо пустошкинского тома, на нем говорили о книге для Дедовичского района: несмотря на организационные сложности, подготовку материалов там продолжат. В муниципалитете на данный момент установлены 1 118 участников войны для увековечения – без учета внесенных в первый и второй тома, на всех заполнены единые учетные карты и подготовлены статьи, найдено порядка 470 фотографий.

Еще одна тема – будущий том об участниках специальной военной операции. Собирать материалы для него будет региональный филиал фонда «Защитники Отечества», а хранить информацию поможет Государственный архив Псковской области.

Вера Емельянова поручила областной редколлегии подготовить рекомендации для муниципалитетов и организаций, чтобы определить алгоритмы дальнейшей работы.

«Благодаря совместной сплоченной и кропотливой работе статьи в книге «Солдаты Победы» позволяют сохранить истории людей и передают память следующим поколениям. Важно не останавливать работу в данном направлении. Современный мир создает новые условия, к которым важно адаптироваться, чтобы не утратить информацию о героях прошлого и настоящего», – подчеркнула первый вице-губернатор Псковской области. Вера Емельянова также отметила важность патриотической работы с молодежью на основе книг серии.

Проект издается с 2013 года, опубликовано уже 10 томов. В первых двух увековечены имена участников войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 апреля 2013 года, далее тома посвящались фронтовикам Великих Лук, Невельского, Новосокольнического, Дновского, Себежского, Островского районов, Пскова и Опочецкого района. Презентация десятого тома прошла в июле, в день 82-летия освобождения края от немецко-фашистских захватчиков.