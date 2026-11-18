Суд в Пскове рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу сотрудника городской администрации, обвиняемого в получении взятки, но в итоге отправил его под домашний арест. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Речь идет о ведущем инженере административно-хозяйственного отдела администрации Пскова.

По версии следствия, он получил 50 тысяч рублей через посредника за разрешение на захоронение в родственной могиле местной жительнице, хотя по правилам города с момента предыдущего захоронения должно пройти 13 лет – этот срок еще не истек. Обвинение предъявлено по части 3 статье 290 УК РФ (получение взятки).

Суд, изучив материалы и заслушав стороны, ходатайство отклонил. На время предварительного расследования фигурант будет находиться под домашним арестом с ограничениями, установленными судом, – до 15 января 2027 года включительно.