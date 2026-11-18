Превышения скорости и другие нарушения ПДД обошлись жителю Великих Лук в сумму, которую он едва не выплачивал через ограничение прав: 76 неоплаченных штрафов Госавтоинспекции превратились в долг более 381 тысячу рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отделении судебных приставов города на исполнении находилось сводное производство из 187 исполнительных производств. Помимо 76 штрафов за нарушения ПДД, в него вошли 109 производств о взыскании исполнительского сбора.

Чтобы заставить должника заплатить, пристав обратил взыскание на его денежные средства и предупредил о возможном временном ограничении права управления автомобилем. Перспектива остаться без прав подействовала: мужчина пришел на личный прием и полностью погасил задолженность – деньги приняты по акту изъятия. В настоящее время все ограничительные меры сняты.