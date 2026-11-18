Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов участвует в Международном форуме омбудсменов, который проходит в Москве с 16 по 18 ноября. Мероприятие организовано под эгидой федерального омбудсмена Яны Лантратовой, сообщил сам Дмитрий Шахов. Об этом пишет Псковское агентство информации.



Одной из центральных тем встречи стало объединение усилий в борьбе с деструктивным контентом, интернет-мошенничеством и другими угрозами правам человека в цифровом пространстве. Форум собрал сразу три крупных события: заседание Евразийского альянса омбудсменов, научно-практическую конференцию «Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов» и Молодежный форум. В Москву приехали более 450 представителей правозащитного сообщества из 70 государств – это страны СНГ и БРИКС, Швейцария, ЮАР, Монголия, Мадагаскар, Индонезия, Греция, Турция, Эквадор, Бразилия, Мексика и США. Дмитрий Шахов отметил, что Яна Лантратова активно формирует повестку мероприятия. В частности, она выступила с инициативами по созданию новых международных механизмов защиты детей и молодежи от опасного контента в сети, а также по объединению правозащитников разных стран для координации работы вне зависимости от политических разногласий. Одним из ключевых предложений стало создание международного кодекса этики для регулирования деструктивного контента среди несовершеннолетних. Разработать его Яна Лантратова предложила Евразийскому альянсу омбудсменов. Документ должен установить общие критерии опасных материалов, принципы защиты подростков и рекомендации для цифровых платформ. Особое внимание предлагается уделить возрастным особенностям пользователей и механизмам предупреждения угроз. Речь идет не только о доступе к опасным публикациям. В списке рисков – травля в сети, вербовка подростков, шантаж, вовлечение в преступную деятельность и использование дипфейков для манипуляций. Отдельная проблема – трансграничный характер цифровой преступности, когда пользователь находится в одной стране, платформа – в другой, а злоумышленник – в третьей. В таких условиях национальных мер недостаточно, уверена Яна Лантратова. Важной частью работы должно стать противодействие мошенничеству, защита персональных данных и частной жизни.



По мнению российского омбудсмена, только объединив усилия правозащитных институтов, можно эффективно отвечать на новые технологические вызовы. Еще одной центральной инициативой стали «Московские принципы» – документ, закрепляющий общие подходы к международному сотрудничеству омбудсменов. Главная идея в том, что защита прав человека не должна зависеть от гражданства, политических убеждений или геополитической обстановки. В основу заложены пять принципов. Первый – уважение суверенитета государств и отказ от двойных стандартов, чтобы правозащита не стала инструментом политического давления. Второй – опора на традиционные ценности: достоинство личности, семью, справедливость и историческую память. Третий – деполитизация работы омбудсменов и сохранение диалога даже при разногласиях между странами. Четвертый – защита прав в цифровую эпоху: неприкосновенность частной жизни, защита персональных данных, справедливость алгоритмов искусственного интеллекта и равный доступ к технологиям. Пятый – ориентация на реальное восстановление нарушенных прав, а не на формальное рассмотрение обращений.