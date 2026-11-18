Жителям села Кудеверь Бежаницкого района с декабря будут оказывать почтовые услуги в здании местного дома культуры – отделение переедет туда после ремонта. Об этом сообщила глава района Елена Иванова в своем канале в мессенджере MAX.

По её словам, ремонтные работы планируют закончить к концу ноября. Как отметила Елена Иванова, в новом помещении будет тепло и хорошее освещение. Кроме того, при почте сохранится пункт выдачи заказов одного из популярных маркетплейсов.

Встречу с сельчанами провели вместе с руководителем Великолукского почтамта Евгением Сергеевичем Петровским. Он ответил на все вопросы жителей, а их предложения по улучшению работы отделения зафиксировали.