В Псковской области наградили победителей конкурса «Я – наставник» – ими стали 30 педагогов, сообщили «Псковской правде» в министерстве образования региона.

В этом году конкурс собрал учителей, воспитателей, преподавателей колледжей и педагогов допобразования из 16 муниципалитетов. Школы прислали 41 работу, детские сады – 25, колледжи и техникумы – 11, учреждения допобразования – восемь.

Чаще всего участники рассказывали о поддержке молодых коллег – такую модель «педагог – педагог» выбрали 41 раз. Еще 31 практика посвящена работе с учениками, 13 – взаимодействию руководителя с педагогом.

Два человека получили диплом I степени и 100 тысяч рублей, шесть – диплом II степени и 80 тысяч рублей, 22 – диплом III степени и 60 тысяч рублей.

Еще 55 участников стали дипломантами.

Победителей и дипломантов рекомендуют включить в региональный методический актив, чтобы их опыт переняли коллеги по всей Псковской области.

Список победителей конкурса «Я – наставник» доступен здесь.