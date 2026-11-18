Территориальные общественные самоуправления Псковской области готовят три заявки в Фонд президентских грантов – они уже прошли отбор и были доработаны вместе со специалистами Центра молодежи и общественных инициатив. Об этом в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» рассказала начальник управления муниципального развития правительства области Елена Тимашова.

По её словам, на данный момент в Псковской области насчитывается 1 013 территориальных общественных самоуправлений.

С каждым днем их становится больше. Однако не все проекты удается завершить в срок: подрядчики берут работы сразу в нескольких муниципалитетах и не всегда успевают, а график приходится подстраивать под погоду.

На 2027 год главная задача – не потерять финансирование, уточнила Елена Тимашова

«Нужно защитить объем финансирования, заложенный в проекте бюджета, который еще будет утверждаться, и убедить депутатов, что это именно та сумма, которая нужна», – подчеркнула начальник управления муниципального развития.