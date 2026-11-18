Примирение с потерпевшим не спасло 44-летнюю жительницу Великих Лук от колонии: суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы за то, что она несколько раз ударила сожителя ножом. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Все произошло 4 августа в общежитии, когда пара вместе готовила еду, – оба находились в нетрезвом виде. Во время ссоры женщина ударила мужчину ножом трижды в грудь и один раз в плечо. Травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Спустя время подсудимая попросила знакомую вызвать скорую.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках пункта «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В ходе судебного заседания женщина признала вину и раскаялась, потерпевший ее простил и не требовал сурового наказания. Однако суд счел, что исправление возможно только в местах лишения свободы. Как итог – четыре года колонии общего режима и дополнительно один год ограничения свободы.