При первых симптомах простуды многие хватаются за антибиотики – но делать этого нельзя, предупредила главный внештатный терапевт Псковской области Екатерина Астафьева. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковской областной больницы.

По ее словам, острые респираторные вирусные инфекции вызывают вирусы, на которые антибиотики не действуют – они нужны только против бактерий. Бесконтрольный прием приводит к тому, что бактерии привыкают к препарату и мутируют. В итоге, когда лекарство необходимо, оно может оказаться бесполезным.

Екатерина Астафьева отметила, что это чревато тяжелыми осложнениями, затяжным лечением, дисбиозом, проблемами с желудочно-кишечным трактом и аллергией.

Чаще с устойчивыми бактериями сталкиваются те, кто подолгу находится в больницах и реанимации или принимает антибиотики без назначения.

Терапевт добавила, что защитить себя помогает вакцинация – у привитых людей резистентных микроорганизмов меньше.Главное правило: не заниматься самолечением. Антибиотики должен назначать врач, заключила она.