История Абрама Ганнибала, прадеда Александра Пушкина, может стать основой документальной картины «По следам Ганнибала» (рабочее название). Ее автор – камерунский режиссер и продюсер Мпондо Думбе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

В фильме он собирается соединить две линии – архивные документы и устные предания, чтобы показать, как судьба одного человека связала Африку и Россию.

Снимать начнут не раньше мая следующего года. Среди выбранных локаций – усадьба «Петровское» в Пушкинском Заповеднике, Суйда в Ленинградской области и Иркутск, где Ганнибал находился в ссылке. С Иркутском режиссер уже знаком.

Картина задумана шире биографии предка поэта: она, в частности, расскажет о людях африканского происхождения, чьи судьбы вошли в мировую историю.