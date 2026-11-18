Практики конкурса «Безграничные возможности» могут стать стандартом для всей Псковской области. Об этом заявил председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих Сергей Кательницкий, пишет ПАИ.

По его словам, организация регулярно поднимает перед региональными и местными властями вопрос о доступности информации для неслышащих.

Речь идет о том, чтобы использовать приложения в смартфонах, внедрять сурдоперевод на телевидении и модернизировать информационные табло на автобусных станциях, железнодорожных вокзалах и в аэропорту.

Он отметил, что как один из экспертов регионального этапа ждет заявок в направлении инклюзии – проектов, которые улучшают взаимодействие между слышащими людьми и теми, у кого есть ограничения. От своей организации он уже готовит заявки по двум направлениям: «Люди без границ» и «Норма жизни».

Прием заявок продлится до 30 ноября. Жители области, организации и учреждения могут представить личные истории, проекты и практики, помогающие людям с инвалидностью полноценно участвовать в жизни общества.

Всего в премии 12 номинаций, объединенных в два направления: «Люди без границ» – личные истории, «Норма жизни» – проекты и практики.

Организаторы собрали пошаговую инструкцию по подаче заявки в карточках.

Региональный этап пройдет с 1 по 20 декабря 2026 года. Заявки рассмотрят эксперты, не менее половины из которых составят люди с инвалидностью. Федеральный этап запланирован с 10 января по 10 февраля 2027 года, по его итогам определят 39 финалистов. Награждение состоится в Москве 21-22 апреля 2027 года.