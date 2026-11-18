Ученики 5-11 классов в пяти школах Псковской области начали осваивать искусственный интеллект на внеурочных занятиях – курс пока проходит апробацию. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве образования региона.

На первом уроке подростки разобрали, по какому принципу работает искусственный интеллект, познакомились с примерами применения нейросетей в быту и повторили правила безопасности в сети. Дальше занятия будут идти раз в неделю: короткий тематический ролик, практика и вопросы на закрепление.

Отдельный акцент – цифровая гигиена и осознанное поведение в интернете.

Кроме того, школьникам рассказывают, где сегодня искусственный интеллект уже применяется: в науке, экологии, медицине, образовании и промышленности.

С 1 сентября 2027 года такой курс введут во всех школах страны.

Пока же к нему готовят и учителей: педагоги региона повышают квалификацию по программе «Искусственный интеллект в работе учителя» и учатся использовать нейросети для подготовки уроков, создания материалов и проверки работ.

Координирует апробацию Псковский областной институт повышения квалификации работников образования. Площадками, как уточнили в профильном министерстве, стали Центр образования Опочецкого района, Многопрофильный правовой лицей №8 и Псковский технический лицей в Пскове, а также Лицей №11 и Инженерно-экономический лицей имени академика И.М. Виноградова в Великих Луках.