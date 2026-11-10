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Общество

Пскович поймал в объектив Млечный Путь над Мальским скитом

10 ноября 2026 года, 12:07

Кадр с Млечным Путём над куполами Рождественского собора Спасо-Онуфрева Мальского скита сделал астрофотограф Пётр Митрофанов. Снимком из деревни Малы он поделился в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Пскович поймал в объектив Млечный Путь над Мальским скитом

Фото Петра Митрофанова

По его словам, полярное сияние в воскресную ночь, 8 ноября, было слабым: невооружённым глазом его не увидели, эффект проявился лишь на фотографии.

Астрофотограф отметил, что съёмке мешала погода – прозрачность неба колебалась от средней до низкой, а временами его закрывали низкие слоистые полупрозрачные облака.

Уже вскоре после полуночи небо затянуло целиком, подчеркнул Пётр Митрофанов.

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