Пскович поймал в объектив Млечный Путь над Мальским скитом

Кадр с Млечным Путём над куполами Рождественского собора Спасо-Онуфрева Мальского скита сделал астрофотограф Пётр Митрофанов. Снимком из деревни Малы он поделился в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, полярное сияние в воскресную ночь, 8 ноября, было слабым: невооружённым глазом его не увидели, эффект проявился лишь на фотографии.

Астрофотограф отметил, что съёмке мешала погода – прозрачность неба колебалась от средней до низкой, а временами его закрывали низкие слоистые полупрозрачные облака.

Уже вскоре после полуночи небо затянуло целиком, подчеркнул Пётр Митрофанов.