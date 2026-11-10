В Дедовичах водителя «ГАЗа» оштрафовали за ДТП с пострадавшей

На 30 тысяч рублей оштрафовали уроженца Дагестана, по вине которого в ДТП пострадала пассажирка легковушки. Решение вынес Дедовичский районный суд, сообщили «Псковской правде» в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Авария произошла 3 августа на дороге «Дубровка – Дедовичи». Управляя «ГАЗ-3302», мужчина не выбрал безопасную скорость, не учёл интенсивность движения и дорожные условия, а на нерегулируемом перекрёстке, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил «Хендэ Солярис» – в результате машины столкнулись. Пассажирке иномарки был причинён вред здоровью средней тяжести.

Изучив материалы дела, выслушав потерпевшую и оценив доказательства, суд признал водителя виновным по части второй статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Дедовичский районный суд назначил ему административный штраф.