Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

В Изборске уличили торговца в продаже немаркированного вина без лицензии

10 ноября 2026 года, 12:00

Министерство экономического развития Псковской области требует привлечь предпринимателя к ответственности за торговлю алкоголем без маркировки и лицензии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального арбитражного суда.

В Изборске уличили торговца в продаже немаркированного вина без лицензии

Фото Андрея Степанова

Нарушение выявили в ходе контрольной закупки в нестационарном торговом объекте на улице Московской в деревне Изборск Печорского района.

Предприниматель, в частности, продал бутылку красного сухого вина урожая 2024 года. При этом акцизных марок и разрешительных документов не было.

Дело квалифицировано по части второй статьи 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами). Санкция данной статьи, в частности, предусматривает штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции. 

Предварительное и судебное заседания назначены на 11 ноября.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области за неделю ОРВИ заболели 2 255 человек
В Великих Луках устраняют прорыв водопровода на Котовского
ПсковГУ принимает стажёров из Москвы, Петрозаводска и Ростова-на-Дону
В Пскове перевозчика оштрафовали за кукурузу для приманки рыбы
Почётным донорам в Псковской области выплаты будет назначать Соцфонд
Борис Елкин: После смены должности утро начинается с документов
МЧС Псковской области посоветовало водителям «переобуться»
Служба занятости Псковской области адаптирует иностранных работников
В псковском лицее №20 появится медиа-типография «Громче!»

Комментарии

Авторизация
No comments
328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр

Происшествия / Преступление
8 мая 11:18

328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр
Ценный кадр

Происшествия
30 марта 12:05

Ценный кадр

Ключевой фигурант дела экс- ректора ПсковГУ впервые выступил в суде
Недетские схемы

Происшествия
10 февраля 15:15

Недетские схемы

Мошенники отрабатывают схемы хищения денег на псковских подростках