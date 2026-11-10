В Изборске уличили торговца в продаже немаркированного вина без лицензии

Министерство экономического развития Псковской области требует привлечь предпринимателя к ответственности за торговлю алкоголем без маркировки и лицензии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального арбитражного суда.

Нарушение выявили в ходе контрольной закупки в нестационарном торговом объекте на улице Московской в деревне Изборск Печорского района.

Предприниматель, в частности, продал бутылку красного сухого вина урожая 2024 года. При этом акцизных марок и разрешительных документов не было.

Дело квалифицировано по части второй статьи 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами). Санкция данной статьи, в частности, предусматривает штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции.

Предварительное и судебное заседания назначены на 11 ноября.