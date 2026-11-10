Жителей Псковской области предупредили о проверке сирен 11 ноября

Звук электросирен услышат 11 ноября жители всей Псковской области – в регионе пройдёт плановая проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС России.

Сирены и сиренно-речевые установки включат с 08:00 до 08:10: они передадут сигнал «Внимание всем», а затем прозвучит сообщение «Техническая проверка».

Ещё дважды – в 12:00 и 12:10 – средства оповещения проверят там, где обычно много людей: в Пскове и Великих Луках.

Цель проверки, как отметили в ведомстве, – убедиться, что система способна вовремя донести до населения информацию о чрезвычайных ситуациях и сигналы оповещения. Спасатели призвали не волноваться: звуковые сигналы плановые.