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Общество

Жителей Псковской области предупредили о проверке сирен 11 ноября

10 ноября 2026 года, 14:39

Звук электросирен услышат 11 ноября жители всей Псковской области – в регионе пройдёт плановая проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС России.

Жителей Псковской области предупредили о проверке сирен 11 ноября

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

Сирены и сиренно-речевые установки включат с 08:00 до 08:10: они передадут сигнал «Внимание всем», а затем прозвучит сообщение «Техническая проверка».

Ещё дважды – в 12:00 и 12:10 – средства оповещения проверят там, где обычно много людей: в Пскове и Великих Луках.

Цель проверки, как отметили в ведомстве, – убедиться, что система способна вовремя донести до населения информацию о чрезвычайных ситуациях и сигналы оповещения. Спасатели призвали не волноваться: звуковые сигналы плановые.

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