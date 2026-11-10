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Экономика / Сельское хозяйство

Псковская область остается лидером СЗФО по производству мяса

10 ноября 2026 года, 10:47

Объём производства сельхозпродукции в Псковской области по итогам девяти месяцев составил 107% к уровню аналогичного периода прошлого года и превысил 44 млрд рублей. О развитии АПК региона на рабочей встрече доложил министр сельского хозяйства Николай Романов, сообщил губернатор Михаил Ведерников в канале в MAX.

Псковская область остается лидером СЗФО по производству мяса

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, животноводство демонстрирует стабильные результаты: с начала года сельхозпредприятия произвели почти 337 тысяч тонн мяса, 156 тысяч тонн молока и более 20 млн яиц. Псковская область, как отметил Михаил Ведерников, удерживает лидерство в СЗФО – первое место по производству мяса и четвертое – по молоку.

Растениеводство в этом году показывает более высокую урожайность, чем годом ранее, подчеркнул губернатор: зерновые – более 128 тыс. тонн (122% к уровню 2025 года), картофель – более 62 тысяч тонн (138% к прошлому году), рапс – почти 44 тысяч тонн.

Кормовая база на зиму заготовлена в полном объёме – по 22,6 центнера на голову скота. Глава региона добавил, что под урожай следующего года запланирован посев озимых на площади 23 тысяч га, в том числе озимого рапса – на три тысячи га.

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