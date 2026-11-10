В Заксобрание Псковской области поступил проект регионального бюджета на 2027 год

Депутаты Законодательного собрания Псковской области 25 ноября рассмотрят в первом чтении проект регионального бюджета на 2027 год. Документ уже поступил в региональный парламент, однако называть точные суммы пока преждевременно. Об этом в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 10 ноября, сообщил спикер областного Заксобрания Борис Елкин.

По его словам, реальную картину даст только вторая стадия рассмотрения:«Цифры пока не окончательные, о них говорить точно нельзя, потому что мы понимаем, что обычно только ко второму чтению мы видим полноценные цифры».

Борис Елкин отметил, что депутаты на постоянной связи с правительством Псковской области и региональным минфином – согласование идёт непрерывно.

Когда первое чтение состоится, парламентарии создадут согласительную комиссию. Именно ей предстоит разбирать поправки, которые появятся к финальному рассмотрению. «После того, как мы примем закон в первом чтении, как обычно будет сформирована согласительная комиссия, где мы будем обсуждать изменения в бюджет», – пояснил председатель Заксобрания Псковской области.

Борис Елкин в том числе напомнил, что регион выстраивает работу с депутатами Госдумы и сенаторами Совета Федерации: в нижней палате это Борис Козловский и Антон Мороз, в верхней – Наталья Мельникова, курирующая социальный блок.