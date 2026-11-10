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Общество

Псковский губернатор пригласил бойцов СВО на обучение по программе «Время Героев»

10 ноября 2026 года, 15:15

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил военнослужащих подать заявки на третий поток программы «Время Героев». Отбор стартовал по решению президента, сообщил глава региона в своём канале в мессенджере MAX.

Псковский губернатор пригласил бойцов СВО на обучение по программе «Время Героев»

Фото: Федеральная программа «Время Героев»

На этот раз обучение ориентировано на участников и ветеранов специальной военной операции без высшего образования. «На линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. И для них мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе», – привел слова Владимира Путина Михаил Ведерников.

По словам губернатора, условия участия прежние: гражданство РФ и мужество с героизмом, проявленные в ходе специальной военной операции. Образование, в частности, подойдёт среднее общее, профессиональное или незаконченное высшее.

Учёба займёт три года и объединит очные занятия, дистанционные модули и практические выезды. Выпускники получат государственный диплом. Заявки принимаются до 25 января 2027 года на официальном сайт федеральной программы.

Как отметил Михаил Ведерников, выпускники прошлых потоков уже строят карьеру в органах власти и крупных компаниях. «Уверен, новый формат программы поможет нашим бойцам найти призвание в мирной жизни», – добавил глава региона.

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