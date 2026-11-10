Псковский губернатор пригласил бойцов СВО на обучение по программе «Время Героев»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил военнослужащих подать заявки на третий поток программы «Время Героев». Отбор стартовал по решению президента, сообщил глава региона в своём канале в мессенджере MAX.

На этот раз обучение ориентировано на участников и ветеранов специальной военной операции без высшего образования. «На линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. И для них мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе», – привел слова Владимира Путина Михаил Ведерников.

По словам губернатора, условия участия прежние: гражданство РФ и мужество с героизмом, проявленные в ходе специальной военной операции. Образование, в частности, подойдёт среднее общее, профессиональное или незаконченное высшее.

Учёба займёт три года и объединит очные занятия, дистанционные модули и практические выезды. Выпускники получат государственный диплом. Заявки принимаются до 25 января 2027 года на официальном сайт федеральной программы.

Как отметил Михаил Ведерников, выпускники прошлых потоков уже строят карьеру в органах власти и крупных компаниях. «Уверен, новый формат программы поможет нашим бойцам найти призвание в мирной жизни», – добавил глава региона.