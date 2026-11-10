Взрывные работы будут проводиться в Псковском районе 10 ноября

В Псковском районе сегодня, 10 ноября, будут проводиться взрывные работы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Пройдут они на военном полигоне «Завеличье» под Псковом.

С 09:30 там, в частности, будут уничтожать боеприпасы.

В правительстве Псковской области попросили местных жителей сохранять спокойствие и отметили, что работы проводятся в плановом режиме.