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Общество

Взрывные работы будут проводиться в Псковском районе 10 ноября

10 ноября 2026 года, 09:30

В Псковском районе сегодня, 10 ноября, будут проводиться взрывные работы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Взрывные работы будут проводиться в Псковском районе 10 ноября

Фото: ПАИ

Пройдут они на военном полигоне «Завеличье» под Псковом.

С 09:30 там, в частности, будут уничтожать боеприпасы.

В правительстве Псковской области попросили местных жителей сохранять спокойствие и отметили, что работы проводятся в плановом режиме.

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