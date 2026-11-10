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Общество

Ветераны СВО из Псковской области завоевали золото на «Кубке Суворова»

10 ноября 2026 года, 10:15

Ветераны СВО из Псковской области успешно выступили на II Спартакиаде Ленинградского военного округа по адаптивным видам спорта «Кубок Суворова». Об этом «Псковской правде» сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества».

Ветераны СВО из Псковской области завоевали золото на «Кубке Суворова»

Фото предоставлено пресс-службой филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области

Соревнования проходили 7 ноября в Санкт-Петербурге. Участие в них приняли более 100 ветеранов специальной военной операции из десяти регионов России.

Псковичи завоевали первые места в ряде дисциплин. В пауэрлифтинге победили Никита Буравцов и Андрей Беспалов. Никита является кандидатом в мастера спорта, чемпионом ЦФО и Ленинградского военного округа, а также бронзовым призером Кубка России. В волейболе сидя лучшей стала команда «Неваляшки» во главе с капитаном Александром Поддуевым. В армрестлинге золотые медали взяли Андрей Сарычев и Виталий Лущиков. В стрельбе из лука победу одержал Алексей Харитонов.

По словам представителей фонда, эти награды – не просто спортивный результат. За ними стоят долгие тренировки, преодоление трудностей и поддержка товарищей.

В филиале отметили, что уделяют особое внимание развитию адаптивного спорта, который помогает ветеранам раскрывать новые возможности и добиваться новых высот. Спортсменов поздравили с победами и пожелали дальнейших успехов.

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