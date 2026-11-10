Ветераны СВО из Псковской области завоевали золото на «Кубке Суворова»

Ветераны СВО из Псковской области успешно выступили на II Спартакиаде Ленинградского военного округа по адаптивным видам спорта «Кубок Суворова». Об этом «Псковской правде» сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества».

Соревнования проходили 7 ноября в Санкт-Петербурге. Участие в них приняли более 100 ветеранов специальной военной операции из десяти регионов России.

Псковичи завоевали первые места в ряде дисциплин. В пауэрлифтинге победили Никита Буравцов и Андрей Беспалов. Никита является кандидатом в мастера спорта, чемпионом ЦФО и Ленинградского военного округа, а также бронзовым призером Кубка России. В волейболе сидя лучшей стала команда «Неваляшки» во главе с капитаном Александром Поддуевым. В армрестлинге золотые медали взяли Андрей Сарычев и Виталий Лущиков. В стрельбе из лука победу одержал Алексей Харитонов.

По словам представителей фонда, эти награды – не просто спортивный результат. За ними стоят долгие тренировки, преодоление трудностей и поддержка товарищей.

В филиале отметили, что уделяют особое внимание развитию адаптивного спорта, который помогает ветеранам раскрывать новые возможности и добиваться новых высот. Спортсменов поздравили с победами и пожелали дальнейших успехов.