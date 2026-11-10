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Экономика / Туризм

Борис Елкин: Теневой сектор в туризме лишает Псковскую область налогов

10 ноября 2026 года, 15:26

Часть объектов размещения в Псковской области работает в «серой зоне», из-за чего регион недополучает налоги. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 10 ноября, заявил председатель регионального Законодательного Собрания Борис Елкин.

Борис Елкин: Теневой сектор в туризме лишает Псковскую область налогов

Фото Екатерины Ивановой

По его словам, туристический поток в регион растёт – это результат работы правительства Псковской области под руководством Михаила Ведерникова, привлечения средств, давших накопительный эффект. Однако спикер обратил внимание на разрыв между числом туристов и количеством мест в официальных объектах размещения: значительная часть гостей останавливается в теневом секторе.

«Мне не очень нравится разница между количеством прибывающих туристов и цифрами, которые дают объекты размещения. Мы понимаем, что это серые зоны, которые тоже надо регулировать», – отметил Борис Елкин. Он подчеркнул, что из-за этого бюджет теряет существенную часть налоговых поступлений от отрасли.

По словам председателя Заксобрания, вопрос уже прорабатывается: парламент будет взаимодействовать с правительством и налоговыми органами, а решать проблему планируют как на региональном, так и на федеральном уровне. «Надо рано или поздно выходить из тени, из «серой зоны», – резюмировал Борис Елкин.

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