Борис Елкин: Теневой сектор в туризме лишает Псковскую область налогов

Часть объектов размещения в Псковской области работает в «серой зоне», из-за чего регион недополучает налоги. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 10 ноября, заявил председатель регионального Законодательного Собрания Борис Елкин.

По его словам, туристический поток в регион растёт – это результат работы правительства Псковской области под руководством Михаила Ведерникова, привлечения средств, давших накопительный эффект. Однако спикер обратил внимание на разрыв между числом туристов и количеством мест в официальных объектах размещения: значительная часть гостей останавливается в теневом секторе.

«Мне не очень нравится разница между количеством прибывающих туристов и цифрами, которые дают объекты размещения. Мы понимаем, что это серые зоны, которые тоже надо регулировать», – отметил Борис Елкин. Он подчеркнул, что из-за этого бюджет теряет существенную часть налоговых поступлений от отрасли.

По словам председателя Заксобрания, вопрос уже прорабатывается: парламент будет взаимодействовать с правительством и налоговыми органами, а решать проблему планируют как на региональном, так и на федеральном уровне. «Надо рано или поздно выходить из тени, из «серой зоны», – резюмировал Борис Елкин.