Псковичи приняли участие в марафоне Знание.Единство в Москве

Делегация Псковской области участвовала в просветительском марафоне Знание.Единство, который прошёл в Москве в Национальном центре «Россия» в рамках Международной недели «Народы России». Всего марафон объединил более 2300 человек, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе правительства региона.

От Псковской области участниками стали режиссёр массовых представлений, педагог, артист ансамбля русской музыки «Псков» Никита Вахрушев и педагог, руководитель детского хора, заместитель председателя регионального совета молодых педагогов при областном министерстве образования Валентина Сергиенко.

Программу открыл диалог «Уроки истории в действии: единство, проверенное временем». Отдельная дискуссия была посвящена международному положению России — в ней участвовали директор Департамента информации и печати МИД Мария Захарова, американский политолог Джон Вароли, аналитик Кристиан Ламеса, директор Дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева и генсек Международного движения русофилов Иван Костич. Акцент сделали на российском опыте объединения народов и культур.

Гендиректор общества «Знание» Максим Древаль презентовал книгу «Мы – Россия. Истоки и горизонты единства народов России». «Единство для нашей страны – это не просто слово, это залог её существования, развития и лидерства», – отметил он.

Марафон организован Российским обществом «Знание» при поддержке Аппарата Совета Безопасности РФ.