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Спорт / Соревнования

Псковские пловцы завоевали три медали на соревнованиях «Ледостав»

10 ноября 2026 года, 10:00

Пловцы из Псковской области завоевали три награды на Всероссийских соревнованиях по зимнему плаванию «Ледостав». Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем официальном канале в национальном мессенджере МАХ.

Псковские пловцы завоевали три медали на соревнованиях «Ледостав»

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, турнир собрал более 100 участников – команды из десяти регионов страны. Состязания традиционно проходили на Гребном канале в Санкт-Петербурге.

Михаил Ведерников отметил, что честь Псковской области на соревнованиях защищали четверо спортсменов, и каждый выполнил квалификационные нормативы.

Виктор Иванов, как уточнил губернатор, отличился на дистанциях брассом: серебро на 200 метрах и бронза на 50 метрах. Александр Малиновский стал третьим на 50 метрах вольным стилем. Артур Мордовцев финишировал четвертым на 200 метрах вольным стилем, а Марк Мордовцев показал четвертый результат на 100 метрах брассом.

Глава региона поздравил пловцов с достойным выступлением.

«Ледостав» входит в Единый календарный план России и международный календарь IISA, а также является отборочным этапом на чемпионат мира 2027 года в Румынии.

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