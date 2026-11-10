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Общество / Здоровье

Еще более 100 тысяч доз вакцины от гриппа поступили в Псковскую область

10 ноября 2026 года, 09:16

В Псковскую область завезли дополнительную партию вакцины от гриппа для взрослых и детей – в общей сложности 107 тысяч доз. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального министерстве здравоохранения.

Еще более 100 тысяч доз вакцины от гриппа поступили в Псковскую область

Фото редакции

Как отметили в ведомстве, на данный момент для прививки самое подходящее время. Сезонный рост заболеваемости в России обычно приходится на конец ноября и декабрь, а иммунитету нужно около двух-трех недель, чтобы сформировать защиту. Сделав прививку в ноябре, можно встретить пик вирусов уже подготовленным.

Вакцинация снижает вероятность тяжелого течения болезни и развития осложнений. Грипп опасен не только насморком и температурой, но и риском пневмонии, воспаления сердечной мышцы и обострения хронических заболеваний. Прививка не всегда защищает от заражения, но значительно снижает риск попасть в больницу.

Кроме того, это экономит время: болезнь выбивает из привычного ритма минимум на неделю-полторы, а прививка в государственной поликлинике делается бесплатно по полису ОМС. Особенно важно защитить себя тем, кто контактирует с людьми из групп риска – детьми до пяти лет, беременными, пожилыми, а также гражданами с диабетом и болезнями сердца. Прививка создает вокруг них «барьер безопасности».

В министерстве здравоохранения Псковской области добавили, что вакцинация от гриппа позволит провести новогодние праздники и поездки без больничного.

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