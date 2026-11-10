Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Полгода подготовки и проверенные номера принесли «Русским узорам» гран-при фестиваля в Китае

10 ноября 2026 года, 11:27

Театр танца «Русские узоры» завоевал гран-при на международном фестивале искусства и хореографии Art Era в Китае. Коллектив участвовал в масштабном проекте «Юные послы искусства России и Китая». Об этом руководитель Ирина Казимир рассказала в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

Полгода подготовки и проверенные номера принесли «Русским узорам» гран-при фестиваля в Китае

Фото: канал Станислава Стармолотова в МАХ

По её словам, победу принесла ставка на самое лучшее и уже обкатанное – «Калинку», «Зимние узоры», «Весенние встречи», «Барыню» и «Арптицу». «Ехали так, чтобы уже побеждать. Только такая была цель, больше никакой», – подчеркнула она.

Готовиться коллектив начал в феврале. Только полгода ушло на документы, разрешения на выезд для каждого артиста и билеты Ц процесс, как призналась руководитель, трудоёмкий и кропотливый, и даже такого срока ей показалось мало.

Китай встретил коллектив теплом: +22 градуса, Чунду – город панд с 22 миллионами жителей, китайские гиды, говорящие по-русски лучше самих гостей. Псковских артистов фотографировали и снимали, а когда Ирина Казимир призналась, что больше не может есть китайскую кухню, ей начали подавать привычные блюда.

В конкурсе участвовали 44 коллектива, из них 14 – китайские школы. 

По словам Ирины Казимир, дисциплина у китайских коллег на высочайшем уровне: два педагога управляются с 16 детьми без родителей. Россию представляли 32 коллектива – от Москвы и Владивостока до Казани, Самары, Саратова, Орла и Брянска.

Подсмотреть чужие находки, призналась руководитель коллектива, было чему, но раскрывать планы она не стала: ансамбль – живой организм. 

В этом году «Русским узорам» исполняется 55 лет – коллектив создан в 1971 году. К юбилею готовят цикл из четырёх больших концертов. «Готовимся очень. Боимся, трудимся, шьём костюмы, режиссёры работают, декораторы, костюмеры. В общем, весь ансамбль работает 24 на 7», – подытожила руководитель коллектива.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области за неделю ОРВИ заболели 2 255 человек
В Великих Луках устраняют прорыв водопровода на Котовского
ПсковГУ принимает стажёров из Москвы, Петрозаводска и Ростова-на-Дону
В Пскове перевозчика оштрафовали за кукурузу для приманки рыбы
Почётным донорам в Псковской области выплаты будет назначать Соцфонд
Борис Елкин: После смены должности утро начинается с документов
МЧС Псковской области посоветовало водителям «переобуться»
Служба занятости Псковской области адаптирует иностранных работников
В псковском лицее №20 появится медиа-типография «Громче!»

Комментарии

Авторизация
No comments
На высокой ноте

Культура / Событие
5 ноября 11:12

На высокой ноте

Голос 14-летней школьницы из Усвят покорил московское жюри

Князь в городе

Культура / Выставка
9 сентября 17:02

Князь в городе

Шедевр о победе Александра Невского привезли в Псков

Облачное Успение

Культура / Выставка
27 августа 17:15

Облачное Успение

Древняя псковская икона вернулась домой после 50 лет реставрации