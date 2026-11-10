Полгода подготовки и проверенные номера принесли «Русским узорам» гран-при фестиваля в Китае

Театр танца «Русские узоры» завоевал гран-при на международном фестивале искусства и хореографии Art Era в Китае. Коллектив участвовал в масштабном проекте «Юные послы искусства России и Китая». Об этом руководитель Ирина Казимир рассказала в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

По её словам, победу принесла ставка на самое лучшее и уже обкатанное – «Калинку», «Зимние узоры», «Весенние встречи», «Барыню» и «Арптицу». «Ехали так, чтобы уже побеждать. Только такая была цель, больше никакой», – подчеркнула она.

Готовиться коллектив начал в феврале. Только полгода ушло на документы, разрешения на выезд для каждого артиста и билеты Ц процесс, как призналась руководитель, трудоёмкий и кропотливый, и даже такого срока ей показалось мало.

Китай встретил коллектив теплом: +22 градуса, Чунду – город панд с 22 миллионами жителей, китайские гиды, говорящие по-русски лучше самих гостей. Псковских артистов фотографировали и снимали, а когда Ирина Казимир призналась, что больше не может есть китайскую кухню, ей начали подавать привычные блюда.

В конкурсе участвовали 44 коллектива, из них 14 – китайские школы.

По словам Ирины Казимир, дисциплина у китайских коллег на высочайшем уровне: два педагога управляются с 16 детьми без родителей. Россию представляли 32 коллектива – от Москвы и Владивостока до Казани, Самары, Саратова, Орла и Брянска.

Подсмотреть чужие находки, призналась руководитель коллектива, было чему, но раскрывать планы она не стала: ансамбль – живой организм.

В этом году «Русским узорам» исполняется 55 лет – коллектив создан в 1971 году. К юбилею готовят цикл из четырёх больших концертов. «Готовимся очень. Боимся, трудимся, шьём костюмы, режиссёры работают, декораторы, костюмеры. В общем, весь ансамбль работает 24 на 7», – подытожила руководитель коллектива.