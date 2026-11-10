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Общество

В Пскове зажглось освещение на участке улицы Николая Васильева

10 ноября 2026 года, 14:15

Уличное освещение появилось на участке улицы Николая Васильева в Пскове. Об этом глава города Станислав Стармолотов сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

В Пскове зажглось освещение на участке улицы Николая Васильева

Фото из соцсетей Станислава Стармолотова

По его словам, речь идет об участке улицы Николая Васильева от железнодорожного переезда до Северного обхода. Все работы на объекте уже завершены.

Станислав Стармолотов обратил внимание на то, уже с сегодняшнего вечера, 10 ноября, отрезок городской дороги станет удобнее и безопаснее для горожан.

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