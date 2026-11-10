В Пскове зажглось освещение на участке улицы Николая Васильева

Уличное освещение появилось на участке улицы Николая Васильева в Пскове. Об этом глава города Станислав Стармолотов сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

По его словам, речь идет об участке улицы Николая Васильева от железнодорожного переезда до Северного обхода. Все работы на объекте уже завершены.

Станислав Стармолотов обратил внимание на то, уже с сегодняшнего вечера, 10 ноября, отрезок городской дороги станет удобнее и безопаснее для горожан.