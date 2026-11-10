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Происшествия / Преступление

Суд в Себеже арестовал 39-летнего гражданина Украины за разврат с ребёнком

10 ноября 2026 года, 10:30

Себежский районный суд по ходатайству прокурора заключил под стражу на 40 суток 39-летнего гражданина Украины, находившегося в международном розыске. Мужчина обвиняется в совершении развратных действий в отношении заведомо малолетней.

Суд в Себеже арестовал 39-летнего гражданина Украины за разврат с ребёнком

Фото Дарьи Хватковой

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе судов Псковской области, деяние, в котором иностранец обвиняется в Республике Беларусь в рамках части 2 статьи 169 УК РБ, является уголовно наказуемым и на территории России – ответственность за него предусмотрена пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Меру избрали для обеспечения возможной выдачи обвиняемого правоохранительным и судебным органам Республики Беларусь для уголовного преследования.

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