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Общество

Росгвардейцы изъяли 14 единиц оружия в Псковской области

10 ноября 2026 года, 10:08

За прошлую неделю росгвардейцы провели в Псковской области более 30 рейдов, проверив, как граждане хранят гражданское оружие и патроны. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Росгвардейцы изъяли 14 единиц оружия в Псковской области

Фото Управления Росгвардии по Псковской области

Проверки проходили со 2 по 8 ноября. По итогам они выявили девять административных правонарушений: восемь касались оборота оружия, одно – частной охранной деятельности. Из оборота изъяли 14 единиц оружия и около 100 боеприпасов.

В Центре лицензионно-разрешительной работы напомнили владельцам о необходимости перерегистрировать документы заранее. Если срок разрешения на хранение и ношение оружия истекает, заявление в подразделение по месту жительства нужно подать не позднее чем за 30 суток до окончания срока. 

Сделать это в том числе можно через портал «Госуслуги».

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