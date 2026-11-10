В ПсковГУ открылась кафедра хирургии с курсом анестезиологии

В Институте медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ с 10 ноября начала работу кафедра хирургии с курсом анестезиологии и реаниматологии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе университета.

За новым подразделением закрепили онкологию, офтальмологию и отоларингологию, травматологию, акушерство и гинекологию, анестезиологию и реаниматологию, общую хирургию и лучевую диагностику, факультетскую и госпитальную хирургию.

Кроме того, кафедра будет проводить производственные практики у студентов с первого по четвёртый курс. До сих пор будущих врачей в ПсковГУ готовила только кафедра клинической медицины – по направлениям «Педиатрия», «Терапия», «Лечебное дело» и «Лечебное дело (на английском языке)».

«Медицинские направления в ПсковГУ очень востребованы, и интерес к ним из года в год только растет. Мы уже работаем с большим количеством приглашенных преподавателей и специалистов системы здравоохранения. Это практикующие врачи из больниц и медицинских центров Псковской области. Новая кафедра хирургии не только продолжит эту тенденцию, но и сможет подготовить к лицензированию ряд программ клинической ординатуры хирургического профиля, акушерства и гинекологии, анестезиологии и реаниматологии», – подчеркнула директор ИМЭБ Нина Бугеро.

Как добавили в вузе, это не первое структурное изменение: учебный год начался с создания кафедры физической культуры. В ПсковГУ заинтересованы в расширении образовательных возможностей студентов и создании комфортных условий для преподавателей.