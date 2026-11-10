Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

В ПсковГУ открылась кафедра хирургии с курсом анестезиологии

10 ноября 2026 года, 12:45

В Институте медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ с 10 ноября начала работу кафедра хирургии с курсом анестезиологии и реаниматологии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе университета.

В ПсковГУ открылась кафедра хирургии с курсом анестезиологии

Фото пресс-службы ПсковГУ

За новым подразделением закрепили онкологию, офтальмологию и отоларингологию, травматологию, акушерство и гинекологию, анестезиологию и реаниматологию, общую хирургию и лучевую диагностику, факультетскую и госпитальную хирургию.

Кроме того, кафедра будет проводить производственные практики у студентов с первого по четвёртый курс. До сих пор будущих врачей в ПсковГУ готовила только кафедра клинической медицины – по направлениям «Педиатрия», «Терапия», «Лечебное дело» и «Лечебное дело (на английском языке)».

«Медицинские направления в ПсковГУ очень востребованы, и интерес к ним из года в год только растет. Мы уже работаем с большим количеством приглашенных преподавателей и специалистов системы здравоохранения. Это практикующие врачи из больниц и медицинских центров Псковской области. Новая кафедра хирургии не только продолжит эту тенденцию, но и сможет подготовить к лицензированию ряд программ клинической ординатуры хирургического профиля, акушерства и гинекологии, анестезиологии и реаниматологии», – подчеркнула директор ИМЭБ Нина Бугеро.

Как добавили в вузе, это не первое структурное изменение: учебный год начался с создания кафедры физической культуры. В ПсковГУ заинтересованы в расширении образовательных возможностей студентов и создании комфортных условий для преподавателей.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области за неделю ОРВИ заболели 2 255 человек
В Великих Луках устраняют прорыв водопровода на Котовского
ПсковГУ принимает стажёров из Москвы, Петрозаводска и Ростова-на-Дону
В Пскове перевозчика оштрафовали за кукурузу для приманки рыбы
Почётным донорам в Псковской области выплаты будет назначать Соцфонд
Борис Елкин: После смены должности утро начинается с документов
МЧС Псковской области посоветовало водителям «переобуться»
Служба занятости Псковской области адаптирует иностранных работников
В псковском лицее №20 появится медиа-типография «Громче!»

Комментарии

Авторизация
No comments
Ноябрь в мишуре

Общество
10 ноября 15:18

Ноябрь в мишуре

Чувствуют ли псковичи приближение Нового года

Интересное и важное

Общество
9 ноября 13:26

Интересное и важное

Топ публикаций «Псковской правды» по версии читателей
Несладкая жизнь

Общество / Здоровье
9 ноября 10:02

Несладкая жизнь

Специалист – о мифах, симптомах и жизни с диабетом