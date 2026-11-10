Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Минобороны РФ передали восемь конфискованных в Псковской области машин

10 ноября 2026 года, 11:38

Восемь единиц транспорта – шесть легковых машин и два мотоцикла – пополнили парк подразделения Министерства обороны России. Транспортные средства, конфискованные у водителей, севших за руль нетрезвыми, передало МТУ Росимущества по Псковской и Новгородской областям, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе управления.

Минобороны РФ передали восемь конфискованных в Псковской области машин

Фото пресс-службы МТУ Росимущества по Псковской и Новгородской областям

В зоне проведения специальной военной операции эти автомобили и мотоциклы, в частности, будут задействованы при выполнении боевых задач.

Минобороны РФ передали восемь конфискованных в Псковской области машин

Фото пресс-службы МТУ Росимущества по Псковской и Новгородской областям

Основанием для передачи транспортных средств Минобороны РФ стало постановление правительства РФ № 1470 от 8 сентября 2023 года, уточнили в ведомстве.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области за неделю ОРВИ заболели 2 255 человек
В Великих Луках устраняют прорыв водопровода на Котовского
ПсковГУ принимает стажёров из Москвы, Петрозаводска и Ростова-на-Дону
В Пскове перевозчика оштрафовали за кукурузу для приманки рыбы
Почётным донорам в Псковской области выплаты будет назначать Соцфонд
Борис Елкин: После смены должности утро начинается с документов
МЧС Псковской области посоветовало водителям «переобуться»
Служба занятости Псковской области адаптирует иностранных работников
В псковском лицее №20 появится медиа-типография «Громче!»

Комментарии

Авторизация
No comments
Ноябрь в мишуре

Общество
10 ноября 15:18

Ноябрь в мишуре

Чувствуют ли псковичи приближение Нового года

Интересное и важное

Общество
9 ноября 13:26

Интересное и важное

Топ публикаций «Псковской правды» по версии читателей
Несладкая жизнь

Общество / Здоровье
9 ноября 10:02

Несладкая жизнь

Специалист – о мифах, симптомах и жизни с диабетом