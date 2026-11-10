Минобороны РФ передали восемь конфискованных в Псковской области машин

Восемь единиц транспорта – шесть легковых машин и два мотоцикла – пополнили парк подразделения Министерства обороны России. Транспортные средства, конфискованные у водителей, севших за руль нетрезвыми, передало МТУ Росимущества по Псковской и Новгородской областям, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе управления.



В зоне проведения специальной военной операции эти автомобили и мотоциклы, в частности, будут задействованы при выполнении боевых задач.