Минобороны РФ передали восемь конфискованных в Псковской области машин

Восемь единиц транспорта – шесть легковых машин и два мотоцикла – пополнили парк подразделения Министерства обороны России. Транспортные средства, конфискованные у водителей, севших за руль нетрезвыми, передало МТУ Росимущества по Псковской и Новгородской областям, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе управления.
Фото пресс-службы МТУ Росимущества по Псковской и Новгородской областям
В зоне проведения специальной военной операции эти автомобили и мотоциклы, в частности, будут задействованы при выполнении боевых задач.
Фото пресс-службы МТУ Росимущества по Псковской и Новгородской областям
Основанием для передачи транспортных средств Минобороны РФ стало постановление правительства РФ № 1470 от 8 сентября 2023 года, уточнили в ведомстве.