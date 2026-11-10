Псковский губернатор поздравил Павла Кадочникова с назначением первым замминистра финансов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал назначение Павла Кадочникова на должность первого заместителя министра финансов РФ. Об этом глава региона написал в своём канале в национальном мессенджере MAX.

Михаил Ведерников охарактеризовал Павла Кадочникова как профессионала высокого уровня. С 2020 года тот трудится в Министерстве финансов России, и всё это время, по словам губернатора Псковской области, стороны тесно взаимодействуют.

«Его внимательное отношение к Псковской области, готовность вместе находить решение непростых вопросов не раз нас выручали», – подчеркнул глава региона.

Благодаря такому партнёрству, подчеркнул он, Псковская область активно включается в федеральные программы, пользуется поддержкой при выполнении президентских нацпроектов, развивает экономику, инфраструктуру и социальную сферу.

«Желаю новых профессиональных успехов и плодотворной работы на благо страны», – добавил Михаил Ведерников.