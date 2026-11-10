Команда из Великих Лук победила в чемпионате малых и средних городов

Команда Великих Лук заняла первое место в номинации «Антикризисный щит» по итогам финала проектного чемпионата Ассоциации малых и средних городов России. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Беляев в своём канале в MAX.

По его словам, с 7 по 9 ноября великолучане представляли Псковскую область на федеральной площадке. В состав команды вошли участники СВО и волонтёры.

Три дня они проходили образовательную программу, обменивались опытом, представляли инициативы и защищали проекты по развитию территорий, рассказал Андрей Беляев. В финале чемпионата Ассоциации малых и средних городов России соревновались семь команд из Тверской, Псковской, Рязанской и Московской областей.

Он отметил ценность того, что в работе объединились люди с активной гражданской позицией, которые готовы предлагать идеи и затем воплощать их в жизнь.

«Поздравляю команду с заслуженной победой! Благодарю каждого участника за инициативность, неравнодушие и вклад в развитие нашего города. Уверен, что приобретённый опыт и новые идеи станут основой для дальнейшей плодотворной работы на благо Великих Лук!» – подчеркнул глава администрации Великих Лук.