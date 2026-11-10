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Общество

В Псковской области стартует школьный медиафорум «Навигаторов детства»

10 ноября 2026 года, 09:39

В Псковской области открывается школьный медиафорум, который организаторы называют главным молодёжным медиасобытием осени. Проект, реализуемый в рамках всероссийской инициативы «Навигаторы детства», пройдёт с 10 по 13 ноября и соберёт школьников 7-9-х классов со всех муниципалитетов региона, сообщает ПАИ.

В Псковской области стартует школьный медиафорум «Навигаторов детства»

Фото: ПАИ

Ключевая особенность медиафорума – связка «наставник – наставляемый»: к работе привлекут ребят, уже имеющих опыт в медиа, которые будут передавать практические навыки новичкам – от настройки камеры до монтажа и продвижения роликов. 

Всего на участие поступило 62 заявки, проект объединил 124 человека – активистов школьных медиацентров и тех, кто еще только пробует себя в сфере медиа.

В течение четырёх дней школьники создадут видеоролики на шесть социальных тем: безопасное поведение в цифровой среде и кибербезопасность, добровольчество, профилактика травли и культура уважительного общения, здоровый и безопасный образ жизни, профилактика вовлечения несовершеннолетних в употребление психоактивных веществ и профилактика противоправного поведения. На выходе – готовые медиапродукты, которые можно использовать в школах и муниципалитетах.

Ожидается участие федеральных экспертов в сфере медиа и молодёжной политики, в том числе приглашены министры регионального правительства. 

Третий день медиафорума ребята проведут в медиацентре, посетят редакцию ПАИ, студию телеканала «Первый Псковский», радиостанций «Седьмое небо» и «Серебряный дождь». Четвёртый день станет самым многолюдным: к нему присоединятся представители родительского сообщества и советники по воспитанию – здесь подведут итоги, покажут лучшие работы и обсудят, как выстраивать безопасную медиасреду для детей совместными усилиями семьи и школы.

Проект реализуется при грантовой поддержке министерства молодёжной политики Псковской области. Организаторы — всероссийский проект «Навигаторы детства» (реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения РФ), региональное отделение Союза журналистов России, а также телеканал «Первый Псковский» и Псковское агентство информации.

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