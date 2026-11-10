«Горводоканал» заменил 81 метр аварийной трубы на Юбилейной в Пскове

Ремонтная бригада «Горводоканала» завершила замену аварийного участка трубопровода у дома №34 на улице Юбилейной в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городского муниципального предприятия.





При обследовании сети специалисты «Горводоканала» обнаружили сразу две утечки – труба находилась в критическом состоянии.

Ремонтная бригада не ограничилась латанием дыр: изношенные 81 метр трубопровода заменили на полиэтиленовую трубу диаметром 160 миллиметров – это должно повысить надёжность водоснабжения и исключить повторные аварии.

Как отметили в «Горводоканале», работы шли без отключения воды у абонентов.