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Общество

«Горводоканал» заменил 81 метр аварийной трубы на Юбилейной в Пскове

10 ноября 2026 года, 11:19

Ремонтная бригада «Горводоканала» завершила замену аварийного участка трубопровода у дома №34 на улице Юбилейной в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городского муниципального предприятия.

«Горводоканал» заменил 81 метр аварийной трубы на Юбилейной в Пскове

Фото: МП г. Пскова «Горводоканал»

При обследовании сети специалисты «Горводоканала» обнаружили сразу две утечки – труба находилась в критическом состоянии.

Ремонтная бригада не ограничилась латанием дыр: изношенные 81 метр трубопровода заменили на полиэтиленовую трубу диаметром 160 миллиметров – это должно повысить надёжность водоснабжения и исключить повторные аварии.

Как отметили в «Горводоканале», работы шли без отключения воды у абонентов.

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