«Время героев» открыла набор на третий поток для бойцов СВО без диплома

Бойцы и ветераны спецоперации без высшего образования смогут попасть в третий поток кадровой программы «Время героев» – такое решение принял президент России Владимир Путин. Заявки принимают с 9 ноября 2026 года до 25 января 2027-го на официальном сайте, сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на заседании Общественного совета проекта.
Фото: Программа «Время Героев»
Программа даёт участникам и ветеранам специальной военной операции знания и управленческие навыки для работы на государственной и муниципальной службе. Третий поток, в частности, продолжает линию на создание условий, при которых защитники Отечества смогут реализовать свой потенциал в гражданской сфере независимо от наличия диплома о высшем образовании.
«На линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. И для них мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе», – подчеркнул глава государства.
Сергей Кириенко, в свою очередь, назвал новый набор исполнением прямого поручения президента: герои СВО должны иметь возможность вкладываться в развитие страны не только на поле боя, но и на гражданской службе.
Фото: Программа «Время Героев»
Раньше претендентам требовался диплом вуза. Теперь достаточно среднего общего, среднего профессионального или незаконченного высшего образования – при условии, что кандидат проявил мужество и героизм в боевых действиях. Обладатели полного высшего образования смогут подать заявку в следующих потоках.
Третий поток стал длиннее предыдущих: помимо управленческих компетенций участники получат высшее образование. Учёба займёт три года вместо четырёх – за счёт новых технологий и организационных решений. Президентская академия собрала для этого отдельную модель: очные занятия, дистанционные модули, выезды и стажировки в регионах, направление «Государственное и муниципальное управление» плюс профпереподготовка. Опытом будут делиться действующие руководители регионального и федерального уровня.
Первые полтора года – интенсивная теория с проживанием и ежемесячной стипендией, дальше – практика на новых рабочих местах. Помимо этого, каждому слушателю будет составлен индивидуальный план развития и карьерного продвижения в системе государственной и муниципальной службы.
Фото: Программа «Время Героев»
Отбор: регистрация на сайте, анкета, эссе и тестирование в одном из 95 пунктов дистанционной оценки (часть – рядом с зоной боевых действий). Воинские заслуги в том числе учитываются. Финальный список определят по итогам всех этапов.
Дедлайн – 12:00 25 января 2027 года по московскому времени. Ознакомиться с условиями участия и самой регистрацией можно на официальном сайте.
Программа работает с 1 марта 2024 года по поручению Путина; её операторы – Президентская академия и платформа «Россия – страна возможностей». Выпускники первого потока уже получили назначения, во втором две трети участников заняли новые должности до завершения обучения в 2027-м году.
Среди них – полномочный представитель президента в УрФО Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов и руководитель «Движения Первых» Артур Орлов, карьерные траектории которых показывают возможности применения управленческого и боевого опыты в работе на благо России.