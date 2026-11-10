Дом культуры обновляют в Красногородске по нацпроекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Завершить работы планируется уже в 2027 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве культуры Псковской области.

Стартовал ремонт в этом году. На данный момент подрядчик занимается кровлей. До конца декабря строители обновят фасад, а также установят новые двери и окна.

На 2027 год запланированы обновление инженерных систем, внутренняя отделка помещений и монтаж видеонаблюдения. Помимо этого, по итогам ремонтных работ в Доме культуры создадут доступную среду для маломобильных посетителей.

«В обновленном Доме культуры станет комфортно и интересно каждому: от детей до старшего поколения. Именно такие места становятся центрами культурной жизни, где рождаются идеи и крепнут семейные традиции», – подчеркнули в министерстве и поблагодарили всех, кто неравнодушен к судьбе этого учреждения.