Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Дом культуры обновляют в Красногородске по нацпроекту

10 ноября 2026 года, 14:45

Дом культуры обновляют в Красногородске по нацпроекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Завершить работы планируется уже в 2027 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве культуры Псковской области.

Дом культуры обновляют в Красногородске по нацпроекту

Фото министерства культуры Псковской области

Стартовал ремонт в этом году. На данный момент подрядчик занимается кровлей. До конца декабря строители обновят фасад, а также установят новые двери и окна.

На 2027 год запланированы обновление инженерных систем, внутренняя отделка помещений и монтаж видеонаблюдения. Помимо этого, по итогам ремонтных работ в Доме культуры создадут доступную среду для маломобильных посетителей.

«В обновленном Доме культуры станет комфортно и интересно каждому: от детей до старшего поколения. Именно такие места становятся центрами культурной жизни, где рождаются идеи и крепнут семейные традиции», – подчеркнули в министерстве и поблагодарили всех, кто неравнодушен к судьбе этого учреждения.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области за неделю ОРВИ заболели 2 255 человек
В Великих Луках устраняют прорыв водопровода на Котовского
ПсковГУ принимает стажёров из Москвы, Петрозаводска и Ростова-на-Дону
В Пскове перевозчика оштрафовали за кукурузу для приманки рыбы
Почётным донорам в Псковской области выплаты будет назначать Соцфонд
Борис Елкин: После смены должности утро начинается с документов
МЧС Псковской области посоветовало водителям «переобуться»
Служба занятости Псковской области адаптирует иностранных работников
В псковском лицее №20 появится медиа-типография «Громче!»

Комментарии

Авторизация
No comments
Ноябрь в мишуре

Общество
10 ноября 15:18

Ноябрь в мишуре

Чувствуют ли псковичи приближение Нового года

Интересное и важное

Общество
9 ноября 13:26

Интересное и важное

Топ публикаций «Псковской правды» по версии читателей
Несладкая жизнь

Общество / Здоровье
9 ноября 10:02

Несладкая жизнь

Специалист – о мифах, симптомах и жизни с диабетом