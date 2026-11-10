Псковский перинатальный центр предупредил о рисках диабета у беременных

Врачи Псковского перинатального центра напомнили будущим мамам, чем опасно неконтролируемое повышение сахара в крови. Как пояснили «Псковской правде» в пресс-службе медицинского учреждения, при диабете организм не получает инсулин в нужном объёме – глюкоза не усваивается клетками и накапливается в крови, постепенно повреждая сосуды.

Для взрослого такое состояние оборачивается тяжёлыми последствиями: поражением сетчатки глаза вплоть до слепоты, инфарктами и инсультами из-за хрупкости сосудов, повреждением нервов и сосудов ног, которое может закончиться ампутацией, отказом почек. Во время беременности эти риски касаются уже двоих – и женщины, и ребёнка.

При этом, подчёркивают медики, болезнь поддаётся контролю.

Будущим мамам, в частности, советуют больше бывать на свежем воздухе – ходьба помогает удерживать вес и повышает чувствительность к инсулину.

В питании рекомендуют делать ставку на овощи и фрукты – не меньше 500 граммов в день, – а фастфуд, сладкие напитки и выпечку свести к минимуму; углеводы и жиры не исключать, но ограничивать, отдавая предпочтение крупам, а не сахару.

От алкоголя и табака стоит отказаться полностью. Кроме того, важно не копить стресс, который сам по себе поднимает уровень сахара, и регулярно проверять глюкозу, давление и холестерин, не пропуская визиты к врачу и приём назначенных препаратов. «Ваше здоровье – это фундамент здоровья вашего будущего малыша», – подытожили в пресс-службе Псковского перинатального центра.