Михаил Ведерников поручил сопровождать проекты выпускников «СВОй бизнес»

Восемнадцать участников специальной военной операции и их близких, завершивших второй поток программы «СВОй бизнес», представили свои бизнес-идеи. Все проекты получили высокую оценку экспертов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в национальном мессенджере MAX.

По его словам, автор проекта «Азбука Витграсс» Светлана Азьмук займётся производством продуктов из ростков пшеницы. Они помогут восстанавливаться после травм и болезней, в том числе бойцам специальной военной операции.

Впереди у неё и сокурсников поиск помещения и первых клиентов.

Участник специальной военной операции Егор Корж с женой уже ведёт подсобное хозяйство, но останавливаться на достигнутом не собирается. Семья купила хутор и сельхозтехнику и планирует ферму по производству баранины и коровьего молока. Михаил Ведерников отметил, что супруги в настоящее время учатся в Школе фермера при Великолукской сельскохозяйственной академии, а в следующем году хотят привезти из Углича коров ярославской породы и расширить стадо овец.

Ветеран боевых действий Яков Овдеенко, в свою очередь, предложил создать сервисную компанию по проектированию надёжной электросистемы с внедрением сценариев «Умного дома». Это будет внутренняя, полностью автономная сеть.

Еще одной выпускнице программы, Марии Дмитриевой, идею подсказала сама жизнь. После тяжёлого ранения супруга семья столкнулась с необходимостью переоборудовать автомобиль – и выяснила, что комплексно такую услугу в Псковской области никто не оказывает: от изменения конструкции машины и правок в документах до регистрации в ГИБДД. Для старта требуется обучение механика в Москве.

Губернатор подчеркнул, что все идеи разные и востребованные, за каждой – своя история и желание создавать полезное для людей. Он поручил Министерству экономического развития Псковской области сопроводить каждый проект персонально. На старте, отметил он, выручат социальные контракты, гранты и льготные кредиты.

«Наша общая и главная задача – не только дать участникам СВО и их семьям необходимые компетенции для открытия собственного бизнеса, но и оказать максимальную и эффективную поддержку», – подчеркнул глава региона.

Куратором и активным помощником в ведении бизнеса, заявил Михаил Ведерников, готов выступить Центр «Мой бизнес». Он добавил, что мер поддержки много, включая компенсацию расходов на профильное переобучение, и предложил организовать для начинающих предпринимателей семинар по продвижению товаров и услуг, поскольку хороший продукт нужно уметь достойно представить.

Обучение в рамках программы «СВОй бизнес» закончилось, но поддержка проектов продолжается. При необходимости Михаил Ведерников готов подключиться лично.

С авторами договорились встретиться ещё раз – обсудить первые результаты.