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Общество

Два проекта из Псковской области получат гранты Росмолодёжи

10 ноября 2026 года, 15:30

Виктория Вербовская и Дарья Громова из Псковской области вошли в число победителей второго сезона конкурса Росмолодёжь.Гранты – последнего в этом году среди физлиц. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном министерстве молодёжной политики.

Два проекта из Псковской области получат гранты Росмолодёжи

Фото министерства молодежной политики Псковской области

Проект Виктории Вербовской «Медиа-типография „Громче!“» получит 999 тысяч 499 рублей, а инициатива Дарьи Громовой «КВН-смена „Юмор.Старт“» была удостоена поддержки в размере 873 тысячи 500 рублей.

Всего, по данным организаторов, финансовую помощь на социальные проекты получат более 650 молодых людей со всей России. 

В профильном министерстве поздравили победителей и пожелали им успешной реализации идей, вдохновения и лёгкой сдачи отчётности.

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