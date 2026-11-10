Два проекта из Псковской области получат гранты Росмолодёжи

Виктория Вербовская и Дарья Громова из Псковской области вошли в число победителей второго сезона конкурса Росмолодёжь.Гранты – последнего в этом году среди физлиц. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном министерстве молодёжной политики.

Проект Виктории Вербовской «Медиа-типография „Громче!“» получит 999 тысяч 499 рублей, а инициатива Дарьи Громовой «КВН-смена „Юмор.Старт“» была удостоена поддержки в размере 873 тысячи 500 рублей.

Всего, по данным организаторов, финансовую помощь на социальные проекты получат более 650 молодых людей со всей России.

В профильном министерстве поздравили победителей и пожелали им успешной реализации идей, вдохновения и лёгкой сдачи отчётности.