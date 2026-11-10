Владимир Колокольцев наградил псковских полицейских, спасших женщину из огня

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отметил мужество и героизм двух псковских инспекторов – Антона Иванова и Никиты Смирнова. Об этом «Псковской правде» сообщили в УМВД России по Псковской области.

Во время ночного дежурства полицейские получили вызов о пожаре в многоэтажном доме в Пскове. Прибыв на место, они узнали от жильцов, что в горящей квартире осталась женщина-инвалид. Антон Иванов вошёл в задымлённое помещение и нашёл пострадавшую без сознания в кресле. На руках он вынес её на лестничную клетку и вместе с напарником передал прибывшим к тому времени сотрудникам МЧС.

После этого полицейские продолжили эвакуацию жильцов.