Владимир Колокольцев наградил псковских полицейских, спасших женщину из огня

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отметил мужество и героизм двух псковских инспекторов – Антона Иванова и Никиты Смирнова. Об этом «Псковской правде» сообщили в УМВД России по Псковской области.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отметил мужество и героизм двух псковских инспекторов – Антона Иванова и Никиты Смирнова. Об этом «Псковской правде» сообщили в УМВД России по Псковской области.
Во время ночного дежурства полицейские получили вызов о пожаре в многоэтажном доме в Пскове. Прибыв на место, они узнали от жильцов, что в горящей квартире осталась женщина-инвалид. Антон Иванов вошёл в задымлённое помещение и нашёл пострадавшую без сознания в кресле. На руках он вынес её на лестничную клетку и вместе с напарником передал прибывшим к тому времени сотрудникам МЧС.
После этого полицейские продолжили эвакуацию жильцов.
«Сегодня личный состав Министерства достойно выполняет свой долг. Несмотря на растущую нагрузку, демонстрирует самоотверженность и отвагу», – отметил Владимир Колокольцев.
Министр внутренних дел России поблагодарил коллег за добросовестную службу, неравнодушие и самоотверженность, поздравил с праздником и пожелал новых профессиональных достижений, крепкого здоровья и благополучия.