Псковские тепловики вскрыли «каменный саркофаг» в трубе на улице Байкова

Специалисты Псковских тепловых сетей восстановили нормативную температуру горячей воды в доме № 8 по улице Байкова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе предприятия.

Поводом для проверки стали жалобы жильцов на холодную воду. Вместе с управляющей компанией специалисты спустились в техподполье дома и замерили параметры на узле учёта ГВС: давление и температура оказались ниже нормы.

Подозрение вызвал участок трассы от тепловой камеры до дома.

После вскрытия грунта выяснилось, что пластиковая труба изнутри покрыта плотным слоем минеральных отложений. Накипь, как уточнили в Псковских тепловых сетях, сузила проход, из-за чего вода теряла напор и температуру по пути к дому.

Аварийный участок демонтировали и заменили.

По данным тепловых сетей, случаи образования известкового нароста внутри труб – не редкость, и бороться с ними пока приходится с помощью земляных работ и демонтажа. После замены участка горячая вода в доме соответствует нормативам.