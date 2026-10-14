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Общество / Образование

В ПсковГУ набирают студентов в «Кибердружину»

14 октября 2026 года, 17:52

В Псковском государственном университете создают «Кибердружину» – сообщество студентов, разбирающихся в киберугрозах и готовых помогать другим. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

В ПсковГУ набирают студентов в «Кибердружину»

Фото редакции

Участие в объединении обещает сразу несколько плюсов. Студенты научатся распознавать угрозы и правильно на них реагировать, смогут разъяснять людям правила безопасного поведения в сети, а также участвовать в форумах и мероприятиях, обмениваться опытом и знакомиться с единомышленниками.

Отдельный бонус – широкий набор навыков для резюме: от сбора информации до публичных выступлений. Эти компетенции ценят работодатели. Чтобы присоединиться, нужно заполнить анкету – с участниками свяжутся координаторы.

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