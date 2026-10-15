Водитель ВАЗа пострадал в лобовом ДТП в Красногородске

В Красногородске на улице Больничной у дома № 48 произошло лобовое столкновение ВАЗ-2107 и Citroën. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
В Красногородске на улице Больничной у дома № 48 произошло лобовое столкновение ВАЗ-2107 и Citroën. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
В аварии пострадал водитель отечественной машины – 39-летний мужчина.
Бригада скорой помощи госпитализировала его в медучреждение.
На месте работали пожарные подразделения. Подробности случившегося выясняются.