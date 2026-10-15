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Происшествия / ДТП

Водитель ВАЗа пострадал в лобовом ДТП в Красногородске

15 октября 2026 года, 11:17

В Красногородске на улице Больничной у дома № 48 произошло лобовое столкновение ВАЗ-2107 и Citroën. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.

Водитель ВАЗа пострадал в лобовом ДТП в Красногородске

Фото: группа «Псковская сводка» в мессенджере МАХ

В аварии пострадал водитель отечественной машины – 39-летний мужчина.

Бригада скорой помощи госпитализировала его в медучреждение.

На месте работали пожарные подразделения. Подробности случившегося выясняются.

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