Губернатор будет вносить кандидатуры на пост главы Пскова

Псковская городская Дума на внеочередной сессии проголосовала за изменения в Устав городского округа. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Новая модель избрания главы города выглядит так: губернатор вносит в гордуму не менее двух кандидатур, а депутаты выбирают из них тайным голосованием.

Полномочия главы региона в отношении городского руководителя расширяются: губернатор сможет отрешать его от должности, выносить предупреждения и объявлять выговор, определять объём полномочий временно исполняющего обязанности.

Меняется и расклад внутри гордумы. Право созывать внеочередную сессию переходит от председателя к главе городского округа и становится его исключительной компетенцией. Из устава убрали голосования по отзыву главы и депутатов, а также конференцию граждан для правотворческой инициативы.

Есть поправки и по территориальным общественным самоуправлениям: участвовать в них теперь могут только граждане старше 18 лет, тогда как раньше порог начинался с 16. Создание ТОС в границах подъезда многоквартирного дома исключили.