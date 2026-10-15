Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

Губернатор будет вносить кандидатуры на пост главы Пскова

15 октября 2026 года, 10:59

Псковская городская Дума на внеочередной сессии проголосовала за изменения в Устав городского округа. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Губернатор будет вносить кандидатуры на пост главы Пскова

Фото: Псковская городская Дума

Новая модель избрания главы города выглядит так: губернатор вносит в гордуму не менее двух кандидатур, а депутаты выбирают из них тайным голосованием.

Полномочия главы региона в отношении городского руководителя расширяются: губернатор сможет отрешать его от должности, выносить предупреждения и объявлять выговор, определять объём полномочий временно исполняющего обязанности.

Меняется и расклад внутри гордумы. Право созывать внеочередную сессию переходит от председателя к главе городского округа и становится его исключительной компетенцией. Из устава убрали голосования по отзыву главы и депутатов, а также конференцию граждан для правотворческой инициативы.

Есть поправки и по территориальным общественным самоуправлениям: участвовать в них теперь могут только граждане старше 18 лет, тогда как раньше порог начинался с 16. Создание ТОС в границах подъезда многоквартирного дома исключили.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Вне очереди

Политика / Власть
15 октября 14:12

Вне очереди

Состоялась 2-я сессия 8-го созыва Заксобрания Псковской области
Первый раз – в первый ЗакС

Политика / Власть
29 сентября 19:31

Первый раз – в первый ЗакС

Состоялась 1-я сессия 8-го созыва Заксобрания Псковской области
Поддержка с продолжением

Политика / Власть
10 сентября 16:28

Поддержка с продолжением

Чем для Псковской области важна встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова